Alcaraz salta gli Internazionali d'Italia: "Ho dolore al braccio"

Gli Internazionali d'Italia (in programma dal 6 al 19 maggio) perdono un grande protagonista: Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo infatti causa un problema fisico salterà l'appuntamento del Foro Italico.

L'annuncio

Alcaraz, numero tre al mondo, reduce dalla sconfitta al torneo di Madrid ha riportato un problema all'avambraccio destro. Un infortunio che ne ha limitato le prestazioni anche in Spagna dove è stato sconfitto ai quarti di finale da Rublev e che lo aveva costretto al forfait a Montecarlo e Barcellona. Il campione di Murcia ha quindi scelto di saltare il torneo di Roma per recuperare al meglio per le Olimpiadi di Parigi.

"Ho sentito dolore dopo aver giocato a Madrid, fastidio al braccio. Oggi ho fatto dei test e ho un edema muscolare a pronatore rotondo, conseguenza del mio ultimo infortunio. Purtroppo non potrò giocare a Roma. Ho bisogno di riposo per recuperare e poter giocare senza dolore al 100%" - è il messaggio di Alcaraz sui social in cui annuncio il suo forfait sulla terra rossa del Foro Italico.

Altre assenze

Oltre a Carlos Alcaraz, salteranno gli Internazionali d'Italia Jessica Pegula e Karolina Pliskova per infortunio. L'americana attualmente numero 5 al mondo è stata costretta a saltare pure il torneo di Madrid. Infortunio alla caviglia per la ceca, ex numero uno al mondo, che è costretta a rinunciare alla partecipazione al torneo di Roma che l'ha visto spesso protagonisti con il successo nel 2019 e le finali del 2020 e del 2021.