VIDEO | Internazionali di tennis: ecco il campo "speciale" allestito a piazza del Popolo

Partito ormai il conto alla rovescia per l’81esima edizione degli Internazionali di tennis di Roma, dal 6 al 19 maggio al Foro Italico. Ma dal 30 aprile si potranno vedere i primi match in una delle piazza più belle della Città Eterna: piazza del Popolo. E’ ormai in fase di ultimazione il campo “speciale” dove si incontreranno, fino al 4 maggio, le atlete e gli atleti per le prequalificazione.

E non passa inosservato ai tanti che ci passano di fronte andando al lavoro, o ai turisti. Chi vorrebbero veder giocare su questa terra rossa?