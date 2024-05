Al via il primo turno degli Internazionali: il calendario del torneo

Da oggi martedì 7 maggio agli Internazionali d'Italia si inizia a fare sul serio. Sui campi del Foro Italico prendono il via i match del primo round che sarà completato fra le giornate di mercoledì 8 e giovedì 9 maggio. Protagoniste le donne.

Gli impegni degli italiani

Valanga azzurra in questo inizio di torneo. Soltanto Josephine Paolini e Lorenzo Musetti non scenderanno in campo questa prima fase, in campo invece tutti gli italiani e le italiane. Spiccano senza dubbio i derby sia nel femminile con Stefanini contro Paganetti, sia nel maschille con il beniamino di casa Berrettini e Napolitano.

Nello specifico nella giornata di oggi, dedicata al primo turno del singolare femminile, giocheranno le loro partite 4 italiane. Cominica Lisa Pigato (seconda partecipazione agli Internazionali) che sul campo centrale dalle ore 11:00 se la vedrà contro l'americana Rogers. Nel terzo match del centrale spazio a Trevisan (87 WTA) contro Putintseva (41 WTA), nei due precedenti una vittoria a testa. Il derby italiano al femminile fra Stefanini e Paganetti, si disputerà come terzo incontro al Pietrangeli.

Off-topic affascinante la partita fra Paula Badosa, spagnola ex numero due al mondo ora 126esima contro Mirra Andreva la giovane russa che sta scalando le gerarchie del tennis femminile.

Il calendario

Di seguito il calendario completo degli Internazionali