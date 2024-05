I calciatori della Roma agli Internazionali? L'annuncio di Cobolli

Flavio Cobolli è stato grande protagonista nella giornata di ieri al Foro Italico. Il tennista romano ha vinto il suo primo match del tabellone principale agli Internazionali regalando spettacolo ai tifosi accorsi ad assisterlo e supportarlo. Nel prossimo match potrebbe arrivare anche il tifo di alcuni tesserati dell’AS Roma.

La partita

Cobolli dopo una brutta partenza (sotto 4-0) ha letteralmente dominato il tedesco Maximilian Marterer. In due set l’ex promessa del calcio giovanile della Roma ha chiuso l’incontro 6-4, 6-2 in meno di un’ora e mezza. Grandi colpi fra dritto e palombella e applausi per lui dagli spalti. Nel secondo turno Cobolli affronterà l’americano Korda.

Il commento

Cobolli, che è corso ad abbracciare la madre dopo il successo, ha parlato così del match vinto: “Parto sempre male, è vero, e non è buono. Sto approcciando i riscaldamenti in modo diverso. Oggi era una partita diversa, sono partito un po' contratto”. Ad allenare l’atleta romano è il padre: “Sto lavorando molto con lui, mi trovo molto bene. Abbiamo caratteri molto simili, per noi scontrarci è più facile. Per migliorare penso che bisogna ascoltarsi un po' di più e mi sto mettendo sotto per farlo".

Arriva la Roma?

Cobolli è tifosissimo della Roma che questa sera sarà impegnata nella semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen. L’ex promessa del settore giovanile ha mantenuto ottimi rapporti con diversi calciatori, fra cui Edoardo Bove. “Abbiamo preso accordi, spero che qualcuno di speciale verrà. Se andrà bene, se dovessero avere qualche ora libera, un po' di giocatori verranno" – è stato il commento di Cobolli che ha annunciato dunque il possibile arrivo di qualche big al suo match del secondo turno.