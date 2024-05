Bolelli e Vavassori accedono alla semifinale degli Internazionali di tennis d'Italia

L’Italia vola in semifinale di doppio anche nel maschile. Infatti dopo la qualificazione nel femminile di Sara Errani e Jasmine Paolini anche la coppia formata da Bolelli e Vavassori conquista il penultimo alto degli Internazionali di tennis d’Italia.

Al Pietrangeli è un dominio azzurro. Bolelli e Vavassori controlano dall’inizio alla fine la partita contro l’olandese Koolhof e il croato Mektic. In poco più di un’ora gli italiani si impongono in due set 6-4 e 6-2, lasciando le briciole agli avversari. Momento importante quando nel secondo set al terzo game Vavassori con uno smash in volo “Wave” si procura due palle-break e manda in fuga, verso la vittoria, la coppia azzurra.

Per Bolelli e Vavassori ora la semifinale del torneo di Roma contro l’argentino Arevalo e il croato Pavic. L’altra semifinale vede di fronte Bublik e Shelton vs Zeballos e Granollers.