Bolelli e Vavassori volano ai quarti di doppio degli Internazionali

Una buona notizia per l'Italia agli Internazionali: la coppia Bolelli e Vavassori strappa il passa per i quarti di finale. Sulla terra rossa del Pietrangeli la coppia azzura ha superato in poco più di un'ora Bopanna-Ebden accedendo così al turno successivo.

Il duo formato dall'indiano e dall'australiano era fra i favoriti per la vittoria finale, ma il bolognese Bolelli e il torinese Vavassori hanno sovvertito i pronostici prendendosi la rinvincita dopo l'amara finale degli Australian Open. Il tifo del Pietrangeli non poteva che essere pro azzurri, e i due non hanno deluso.

Pronti via, Bolelli e Vavassori strappano il servizio e confermano il break lasciando le briciole agli avversari, che commettono grandi errori (settimo game vinto con un doppio fallo di Ebden). Il primo set si chiude 6-2. Più combattuta la seconda frazione anche se gli azzurri non cedono il passo e allungano nel quinto game. La partita si chiude con la vittoria per 6-4 nel secondo set con gli italiani che sfruttano il primo dei tre match poin disponibili.

“Complessivamente abbiamo risposto meglio rispetto a loro e credo sia stata questa la chiave del nostro successo” - dichiara Bolelli. “Il segreto del nostro doppio è che siamo amici anche fuori dal campo, abbiamo un gran rapporto. E poi ci stiamo godendo il percorso, le lotte, le vittorie" - aggiunge Vavassori. “Volevamo vendicarci già a Miami ma nonostante un set di vantaggio non ci siamo riusciti - aggiunge il 28enne torinese -. “Ad ogni modo è stata una goduria averlo fatto qua sul ‘Pietrangeli’…. C’è stato qualche break di troppo e qualche errore a rete ma siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. Oggi abbiamo sentito davvero il calore del pubblico ed è stato emozionante: speriamo di poterci giocare di nuovo”.

Nel prossimo turno, i quarti di finale, Bolelli e Vavassori sfideranno l’olandese Wesley Koolhof ed il croato Nikola Metkic, settime teste di serie.