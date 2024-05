Bolelli e Vavassori eliminati: niente finale per gli azzurri agli Internazionali

Termina in semifinale l'avventura del duo italiano Bolelli e Vavassori e il sogno italiano di vedere una coppia una vincitrice nel torneo di doppio di Roma. I due infatti sono stati sconfitti in due set (6-2, 7-6) in poco più di un'ora e venti minuti dall'argentino Arevalo e il croato Pavic.

Niente da fare per gli italiani che non approcciano bene al match. Tanti, troppi errori nella prima frazione che vola via in circa trenta minuti. Rammarico per il secondo set con Bolelli e Vavassori erano a tre palle per il doppio break e pesano tantissimi i 6 punti di fila persi al tiebreak. Gli azzurri hanno provato a rimettere in piedi la partita annulando quattro match point ma non è bastato ad evitare l'eliminazione arrivata grazie ad un ace imprendibile.

In finale vanno dunque Pavic e Arevalo che affronteranno in finale la coppia Granollers/Zeballos. L'Italia resta ancora in corsa per una vittoria nel doppio femminile con Sara Errani e Jasmine Paolini che hanno raggiunto la finale degli Internazionali.