Matteo Berrettini si ritira dagli Internazionali: "Non sono pronto"

Dopo Alcaraz, dopo Jannik Sinner anche Matteo Berrettini abbandona gli Internazionali d'Italia. Il tennista romano tanto atteso dal pubblico della Capitale e dopo aver espresso tutta la sua voglia di partecipare al torneo del Foro Italico, ha annunciato in una conferenza organizzata a sorpresa il suo forfait.

"Non riuscirò a giocare, ho provato a fare di tutto, ma non sono pronto per competere. Rischio di farmi male e stare fermo. Ho preso tante medicine che mi hanno debilitato e non sento le forze. Ho paura che giocando domani mi possa accadere qualcosa e, dopo aver vissuto tutto quello che ho vissuto, temo di farmi male di nuovo e stare fuori a lungo. Non voglio rischiare tutto questo", è stato l'annuncio shock di Berrettini. Il tennista classe 1996 era stato vittima di una tonsillite prima del torneo di Madrid (dopo quello vinto a Marrakech) che lo ha debilitato.

Un brutto colpo per gli Internazionali e per i tanti tifosi che attendenvano uno dei beniamini di casa che ha provato a stringere i denti per partecipare al suo torneo. Berrettini avrebbe affrontato nel derby italiano in programma domani Stefano Napolitano. Il romano sarà sostituito dall'americano Wolf, lucky loser ripescato dopo lo stop nelle qualificazioni.