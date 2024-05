Il francobollo, la moneta e la medaglia che celebrano la Coppa Davis

Francesco Soro, A.D. e D.G: dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: “Il Presidente Binaghi ricordava che ho avuto un passato da Presidente di SuperTennis. Vorrei ricordare l'importanza del lavoro che ha svolto SuperTennis per la diffusione e la popolarità del tennis, oggi uno degli sport più amati, seguiti e praticati d’Italia. E lo è diventato anche grazie alla diffusione in chiaro dei match. Tutti gli italiani hanno potuto vedere le partite perché erano trasmesse in chiaro. E mai come oggi, laddove ogni volta che gioca Sinner il desiderio della popolazione italiana è vedere la partita, è importante fare in modo che gli italiani possano beneficiare di questa possibilità. È fondamentale consentire a tutti di vedere il tennis e non solo a quelli che se lo possono permettere. Venendo a questa celebrazione, credo sia la prima volta che sveliamo un francobollo e una moneta insieme. Perché la moneta della Coppa Davis? Perché il Presidente Binaghi e il Ministro Giorgetti, a collezione numismatica chiusa, grazie al lavoro di Roberto Ciciani e della Commissione Tecnico-Artistica del MEF, sono riusciti a spiegare l'importanza di dover introdurre un ulteriore elemento in questa collezione. Non solo. Perché è l'elemento più prezioso della collezione di quest'anno: è in oro e fatta in 500 esemplari e allarga il bacino dei soliti fruitori e compratori del servizio. L'utenza delle monete si sta allargando grazie al lavoro dell'Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato alle passioni degli italiani, e quale passione è più grande di una vittoria che ha travolto tutti gli italiani?”.