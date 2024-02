Impresa di Flavio Cobolli, ad Acapulco batte l'ex numero sei del mondo Felix Auger-Aliassime

Lo fa ancora Flavio Cobolli. Il tennista romano ha battuto nella notte italiana l'ex numero del mondo, il canadese Felix Auger Aliassime, in una sfida combattutissima sul cemento di Acapulco, in Messico. Una cornice prestigiosa per una vittoria prestigiosa, la seconda contro un top30 e la prima in un torneo di categoria 500. Auger-Aliassime non è ai livelli di due anni fa ma sta vivendo un inizio di stagione in ripresa, e l'ha mostrato nel primo set in cui il canadese ha dominato al servizio e ha breakkato due volte un Cobolli che, come da pronostico, sembrava avviato alla sconfitta. Cobolli però con il passare del match ha trovato la chiave in risposta, mettendo in crisi Auger sulla seconda di servizio e trovando da inizio secondo set alla fine del match quattro break contro un servitore di livello come il canadese. Ora per Cobolli, che sale virtualmente al numero 61 del mondo, ci sarà il vincitore della sfida tra il russo Roman Safiullin e l'ex top10 Stefanos Tsitsipas.