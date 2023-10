Immobile, il pensiero choc : “Era meglio se me ne andavo”

Un gol fuori casa alla prima di campionato contro il Lecce ed uno in casa con il Monza. Le poche realizzazioni di Ciro Immobile in questo avvio di stagione stanno influendo negativamente sullo score biancoceleste ma anche, aspetto tutt’altro che secondario, sull’umore dell’attaccante.

Il bomber biancoceleste, giunto ad un passo dalle 200 realizzazioni in carriera, si è recentemente trovato a dover affrontare contestazioni inattese. Nell’ultima in casa i tifosi hanno ribadito il loro attaccamento al bomber e, lo stesso, ha dichiarato di apprezzare. “Anche domenica gli striscioni della nord e della Maestrelli mi hanno emozionato, mostrandomi il loro sostegno in un momento delicato” ha dichiarato Immobile in un’intervista rilasciata al Messaggero.

L'attenzione degli arabi

Però, “il momento delicato”, ha pesato nella coscienza del calciatore. E lo ha portato a fare delle riflessioni scioccanti per i tifosi, almeno per quelli che gli continuano a stare vicino anche in questa stagione. Perché le difficoltà sono arrivate dopo una finestra di mercato in cui, il bomber, è stato tra quelli su cui l’Arabia aveva puntato i riflettori. “E’ una soluzione che avevo preso in considerazione quest’estate, quando era arrivata qualche offerta” ha ammesso Immobile “poi per ho deciso di rifiutarla per la Nazionale e la Champions”. ù

I dubbi di Immobile

Dopodiché è iniziata la stagione che, in sette partite giocate, gli è valsa solo due goal. “Dopo un inizio di campionato così, qualche domanda me la sono fatta, specialmente dopo le critiche di alcuni, fortunatamente non tutti, che non hanno visto e apprezzato il gesto ma hanno subito presentato il conto” ha dichiarato Immobile che, nell’intervista, è stato ancora più esplicito. Perché queste critiche, ha riconosciuto, fanno male e fanno vacillare. “E ora il mio pensiero non è più lo stesso di luglio”.

Il futuro del bomber

Per essere ancora più chiari “Alcuni giorni, quando ero più giù di morale, ho pensato era meglio se me ne andavo”. Gelo. Le testimonianze di affetto e gli striscioni esposti l’ultima domenica di campionato, potrebbero aver allontanato quel pensiero che, però, c’è stato. A trentatré anni ed a pochissima distanza dal raggiungere l’ambito traguardo dei 200 goal, il bomber biancoceleste ha vacillato. “Crisi superata?” A chi, nell’intervista, gli ha domandato se pensa di chiudere la carriera alla Lazio ha risposto in maniera laconica “In questo momento dico si e no” aggiungendo che “intanto devo tornare in forma e in campo al meglio. Una volta che ci sarò riuscito, potrò decidere davvero”.