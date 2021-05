Il Rugby Frascati Union 1949 si veste d’azzurro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il settore femminile del Rugby Frascati Union 1949 fa le prove di "azzurro". Ben cinque ragazze del sodalizio tuscolano sono state convocate per il raduno di Area Under 18 - Attività Seven, che si terrà domenica 6 giugno presso l’impianto sportivo “Padovani” di Firenze. L’allenamento (che si terrà in un’unica giornata) servirà per individuare le ragazze più adatte a partecipare a un periodo di formazione estiva federale Seven e si svolgerà sotto gli occhi attenti dell’allenatore azzurro Diego Saccà e delle tecniche dell’area centro e sud, Leila Pennetta ed Elena Chiarella. Pochi giorni prima (il 2 giugno) a Parma ci sarà un altro raduno dell’area centro nord sempre alla presenza di Saccà e delle tecniche di area Nord Est e Nord Ovest Elisa Facchini ed Elisa Rochas. Per ciò che concerne l’appuntamento di Firenze, il programma è già stato definito: il raduno si aprirà alle 10, poi un’ora più tardi inizierà l’allenamento mattutino e dopo la pausa pranzo alle 15,30 si tornerà in campo per la sessione pomeridiana che durerà fino alle 18, quando ci sarà il rompete le righe. Le cinque ragazze del Rugby Frascati Union 1949 convocate sono Mayra Bucciarelli (terza linea classe 2000 che ha già partecipato a un raduno della Nazionale Under 18 Seven), Erica Veronesi (terza linea 2001), Martina Farina (centro 2002), Alessia Piccolo (apertura 2002) e Michela Passariello (mediano di mischia 2002, prima marcatrice in serie A della società frascatana). Tutte le giovanissime atlete avevano già partecipato alla attività di Area, sono estremamente duttili, potendo districarsi con buoni risultati sia nel rugby a XV che a VII. Oltre ad essere colonne portanti della prima squadra femminile del Rugby Frascati Union 1949 che l’anno scorso ha giocato in serie A (e che quest’anno non ha disputato il campionato a causa della pandemia), sono tutte cresciute nel vivaio del sodalizio tuscolano e questo è motivo d’orgoglio per tutto l’ambiente perché viene riconosciuta la qualità del lavoro, oltre ad una “filiera” ricca numericamente e di ottima qualità. Intanto il mese di giugno sarà anche quello della ripartenza dell’attività federale (a base volontaria visti i ridottissimi spazi di tempo) e il Rugby Frascati Union 1949 parteciperà a questa “coda di stagione” particolare con i suoi gruppi Seniores, Under 16 e Under 14.