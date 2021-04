Il Football Club Frascati sente “profumo d’estate”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il Football Club Frascati è sempre proiettato in avanti. In attesa di avere il via libera dalla Federazione per la disputa di tornei e amichevoli con tutte le selezioni del settore Scuola calcio e agonistico, il club dei presidenti Claudio Laureti e Stefano Lopapa ha già messo a punto l’organizzazione del centro estivo che ricalcherà a grandi linee quella già vista nella passata stagione. “Anche quest’anno lo faremo presso il nostro “polo Morena” e cioè nel centro sportivo dei Colli Tuscolani che tra l’altro è stato oggetto di un ulteriore arricchimento nelle ultime settimane – dice il co-presidente Laureti – Il centro estivo partirà dopo la fine dell’anno scolastico e la fascia di riferimento è quella della Scuola calcio, ovvero dei bambini dai 5 ai 12 anni. Già l’anno scorso, quando lo organizzammo poche settimane dopo la fine del lockdown nazionale, l’iniziativa ha riscosso un grande successo per i costi accessibili a molte famiglie uniti alla cordialità e alla passione dello staff che se ne è occupato e che anche quest’anno sarà guidato da Alessio Dimasi. Ci auguriamo che anche l’edizione 2021 possa essere premiata dalle famiglie”. Tra le novità studiate dal Football Club Frascati ci sarà quella della stipula di un’assicurazione specifica proprio per le problematiche legate al Covid, mentre la proposta rimarrà simile a quella di un anno fa: “Non sarà un centro estivo solo calcistico, ma multidisciplinare (ci sarà la possibilità di giocare anche a padel sui nuovi campi del circolo, ndr) ed estremamente “movimentato” al mattino – dice Laureti – Poi i genitori potranno decidere se portare da casa il pranzo ai loro figli oppure scegliere la soluzione del catering, ovviamente nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Dopo alcune attività di “relax” come il biliardino, il ping pong, la visione di film o i laboratori ricreativi, anche nel pomeriggio ci sarà la possibilità di “sfogarsi” con alcune partitine di calcio”. Il centro estivo del Football Club Frascati sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 (orario di accoglienza) fino alle 16,30 (orario di uscita). Per tutte le informazioni ci si può rivolgere al numero di telefono 3482642555 a cui risponderà lo stesso Dimasi.