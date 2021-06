Mourinho oro de Roma, lo Special One come Totti: magliette, cover e cibo con il suo nome

Da quando la Roma ha annunciato Mourinho come prossimo allenatore in città non si parla di altro. All'entusiasmo dei tifosi si aggiunge quello delle persone che usano l'immagine dello Special One per arricchirsi

L’arrivo di Mourinho alla Roma ha fatto felici tutti i tifosi della Roma ma non solo. L’annuncio dello Special One ha fatto gola a tanti dai commercianti, ai ristoratori della Capitale ma anche a tutti quelli che vedono nel tecnico portoghese una fonte di guadagno importante. Il marchio Mourinho infatti, è spendibile non solo attorno all’ambiente pallone ma è un vero e proprio brand commerciale che colpisce più livelli di mercato, dalla ristorazione all'abbigliamento.

Il romano veste "Mou"

A Roma si respira tanta voglia di Mou ma anche di sfruttare al massimo, economicamente parlando, l'onda lunga del brand “Josè Mourinho". La mossa dei Friedkin di portare a Trigoria Mou, ha avuto un grande effetto mediatico ed economico sulla città oltre che all'indiscusso valore sportivo, e ha offerto un assist ai tanti che desiderano sfruttare l'immagine del portoghese per arricchirsi.

A Trastevere l'ormai celebre murale dell’artista Harry Greb che ritrae Mou sulla Vespa è diventato una maglietta acquistabile in un negozio del quartiere. Ma il merchadasing sul tecnico portoghese non si ferma qui. Infatti è anche arrivata la prima maglia ufficiale personalizzata “Special One”. L’As Roma Store di Valmontone e quello di Fiumicino Parco Da Vinci hanno postato sulle loro pagine social la maglia della Roma con il numero uno e il soprannome “Special, facendo impazzire i tifosi giallorossi desiderosi di acquistare la maglia dell’allenatore lusitano.

Le magliette su Mourinho non si contano più. "Roma Caput Mou-ndi" con il busto di Mou come un vecchio imperatore romano è fra le più ricercate. Iconica romana, anche quella che ritrae lo Special One esultare al grido "Daje" o quella con scritta "Ave José" raffigurante il Colosseo e l'allenatore, o "The Specialone Veni, Vidi Vinci". Non mancano nemmeno le grandi classiche con le iniziali del tecnico portoghese con la scritta "Forza Roma".

Mourinho-mania nel food e non solo

L’onda della popolarità di Mou si è spinta anche nell'ambito food, con i commercianti che si sono ingegnati con idee sempre più "Special". A livello food le proposte non finiscono più: dalla "Specialone" la birra dedicata al tecnico portoghese acquistabile al "16 Birra" a Porta Furba, alla pizza peperoni e alici di Daniele Frontoni , al gelato “Zero zuccheri”. Ma la Mourinho-mania dilaga. Addirittura una via, vicino dei Campo de' Fiori adesso porta il nome del mago di Setubal.