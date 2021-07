Lazio, il neo acquisto Hysaj ripreso mentre canta "Bella Ciao". Insulti dai tifosi biancocelesti

In un video pubblicato da Luis Alberto si vede il rito di iniziazione alla causa laziale. E alcuni tifosi biancocelesti non l'hanno presa bene

Prima uscita social da dimenticare per Elseid Hysaj, uno dei nuovi arrivi in casa Lazio. In un video pubblicato da Luis Alberto (che poi ha eliminato la storia su Instagram), l'albanese di 27 anni che si è svincolato dal Napoli per passare alla corte di Maurizio Sarri che lo aveva allenato anche ai tempi di Empoli, si vede mentre canta 'Bella Ciao', la canzone popolare idealmente associata all'intero movimento partigiano.

Il rito di iniziazione per presentarsi ai nuovi compagni, però, non è stato ben digerito dai tifosi della Lazio, notoriamente vicino a idee di destra. E così sui social sono piovuti commenti negativi, e insulti: "magari si spacca tutto", "ma lo sa di non essere a Livorno?" e "meglio giocare in 10". Qualcun altro, invece, ha provato anche a reagire: "Lazio e fascismo non sono sinonimi".

Al termine della performance, Hysaj si è lasciato sfuggire anche da un pronostico: "Quest'anno si vince qualcosa". Chissà che i tifosi della Lazio, almeno in questo, saranno d'accordo.