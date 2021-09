Verona-Roma: sold out il settore ospiti, la Questura "Non si rechi al Bentegodi chi è sprovvisto di biglietto"

Settore ospiti sold out a Verona dove domenica pomeriggio è in programma il match Hellas-Roma con fischio d'inizio alle 18:00. 1700 i tagliandi venduti ai tifosi giallorossi, che dopo l'inizio di stagione positivo della squadra di mister Mourinho hanno cominciato la caccia ai tagliandi delle partite della squadra capitolina. Settore sold out quindi, con la Questura di Roma che in una nota ufficiale invita i tifosi residenti nella regione Lazio sprovvisti di biglietti a non partire per la città veneta.

La nota della Questura

Nota in cui la Questura capitolina scrive: "In relazione alla partita di calcio Hellas Verona-Roma, in programma domenica 19 settembre allo stadio "Bentegodi", si comunica che, come da apposita determinazione dell'Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive, ai tifosi romanisti residenti nella regione Lazio è stato permesso l'acquisto del titolo di ingresso esclusivamente per il settore "ospiti".

Tenuto conto della cospicua richiesta di biglietti da parte della tifoseria romanista e delle restrizioni imposte dalla normativa emanata a contrasto della pandemia che dimezza la capienza dello stadio, alla parte della curva nord riservata agli ospiti è stato aggiunto un ulteriore settore, a questa adiacente e comunicante. Ciò nonostante, tutti i 1700 posti disponibili sono andati esauriti in poche ore dopo l'apertura delle vendite.

Pertanto, onde evitare spiacevoli provvedimenti nei confronti degli inottemperanti, la Questura di Verona invita i tifosi romanisti, provenienti dalla regione Lazio, ad astenersi dal recarsi allo stadio "Bentegodi" qualora sprovvisti di tagliando nominativo di accesso al settore loro riservato".