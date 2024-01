Grande tennis al Salaria Sport Village, la 12enne Podznick vince il prestigioso Lemon Bowl

Giunge al termine la 40ª edizione del Lemon Bowl. La prestigiosa rassegna giovanile nazionale a partecipazione straniera dedicata alle categorie under 10, 12 e 14 si è conclusa con le tradizionali finali del giorno dell’Epifania. Il torneo andato in scena a Roma sui campi di Salaria Sport Village (sede principale), Forum Sport Center, Sporting Club Panda e Le Molette, si è concluso sui campi rapidi indoor del Bel Poggio a causa del maltempo. L’organizzazione ha risposto tempestivamente e le sfide della giornata si sono svolte regolarmente. Nell’under 12 femminile ha trionfato la statunitense Nadia Poznick, grande protagonista del Lemon Bowl 2024. La giovane tennista del Michigan ha lasciato le briciole alle rivali e nell’atto conclusivo ha sconfitto la prima testa di serie Olivia Conticello per 6-2 6-1. Il tennis capitolino festeggia i successi di Alessandro Romani (under 10 maschile) e Alessandro Gallo (6-1 6-4). Rispettano i pronostici i campioni d’Italia Nicolas Lyam Basilone e Victoria Lanteri Monaco, vincitori di under 12 maschile e 14 femminile. Nell’under 10 femminile Sofia Brigatti ha sconfitto la serba Višnja Miti? con lo score finale di 6-4 6-7 10/3. Alle premiazioni, oltre al direttore Paolo Verna e il Team Manager Tato Pedà, hanno partecipato l’ex numero 7 ATP Emilio Sanchez (che ha regalato a tutti i vincitori uno stage presso la sua accademia di Barcellona), Vincenzo Santopadre, l'ex numero 70 ATP Thomas Fabbiano e l’indimenticato velocista Stefano Tilli.