Oggi, martedì 18 maggio 2021, Giampiero Galeazzi compie 75 anni. Il noto giornalista romano è stato la voce storica del canottaggio azzurro ai microfoni della Rai, il leggendario "Bisteccone" è a pieno titolo nella storia del Circolo Canottieri Roma.

Al di là della nota fede calcistica, fu proprio con i colori giallorossi che condusse la sua bella carriera agonistica nel canottaggio, custode degli insegnamenti del papà Rino, a sua volta indimenticata guida per tanti canottieri capitolini. Da atleta Galeazzi vinse il campionato italiano nel singolo nel 1967 (che gli valse la medaglia di bronzo al valore atletico) e nel doppio con Giuliano Spingardi nel 1968 e in quell’anno partecipò alle selezioni per le Olimpiadi del 1968 a Città del Messico.

Nel 1971 all'età di 25 anni Galeazzi fu il portabandiera del Circolo alla consegna della Stella d'Oro al Merito Sportivo da parte dell'ex presidente del Consiglio Aldo Moro. A quella onorificenza sarebbe seguito nel 2019 il Collare d'Oro del Coni per i cent'anni di attività del Canottieri Roma.

Nel 2019, una grande festa sul Tevere celebrò il compleanno di Galeazzi nonché l'intitolazione del galleggiante giallorosso al giornalista Giampiero e a suo padre. Un evento memorabile a cui presero parte gli eredi sportivi di Galeazzi, gli atleti di tutti i Circoli sportivi storici romani, nonché tante personalità del mondo dello sport da lui raccontati