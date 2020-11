VIDEO | Genoa-Roma 1-3: Mkhitaryan fa "mandrake" e lancia i giallorossi al terzo posto. Gli highlights

La Roma vola e batte 3-1 in trasferta il Genoa prendendosi il terzo posto in classifica. Protagonista assoluto al Ferraris l'armeno Mkhitaryan che, dopo aver colpito una traversa al 19' esaltando i riflessi di Perin, ha firmato la tripletta decisiva. Al Genoa non è bastato Pjaca a inizio ripresa.