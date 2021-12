Gazzetta Sports Awards, quanti premi grazie a Roma

Nella serata di premiazione dei Gazzetta Sports Awards, i premi annuali assegnati dal quotidiano italiano la Gazzetta dello Sport ai migliori atleti e le migliori squadre dello sport italiano e internazionale, uno spazio importante se lo è ritagliato Roma, la città italiana che ha conquistato più medaglie alle Olimpiadi di Tokyo. Seppur non premiata ufficialmente, Roma è stata una palestra importante per diversi atleti premiati che sul territorio capitolino si sono allenati e/o hanno vissuto gran parte della loro carriera e trionfi.

Premio “La Leggenda” a De Rossi

Daniele De Rossi, capitano e bandiera della Roma e della Nazionale italiana (campione del mondo nel 2006 e inserito nello staff di Mancini ad Euro 2020) è stato premiato come “La Leggenda” dell’anno per la sua straordinaria carriera. Romano e romanista De Rossi ha legato la sua carriera e i suoi successi ai colori giallorossi e non nasconde il suo sogno: allenare la Roma. “Capitan Futuro” durante la cerimonia ha infatti parlato del suo futuro: “Sognare e sperare non costa nulla. Ma bisogna essere realisti: serve tempo ma una cosa è sicura, sogno di sedere su quella panchina (della Roma, ndr) un giorno”. L’ex numero 16 della Roma parla anche di Mourinho che ha già vinto a Roma perché ha portato tanto entusiasmo.

Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del mondo

Jacobs medaglia d’oro nei 100 m e nella 4x1000 a Tokyo 2020 è stato eletto l’uomo dell’anno. L’uomo più veloce del mondo figlio di madre italiana e padre texano, vive dal 2018 a Roma Nord, nel quartiere di Collina Fleming. Jacobs nella Capitale fra un piatto di amatriciana, le vacanze a Sabaudia e gli allenamenti al Paolo Rosi (zona Parioli) ha costruito la sua vittoria e i suoi record facendo sognare l’Italia intera. Per lui è arrivato pure il murales dell'artista Harry Greb nelle vie del centro.

Antonella Palmisano “Donna dell’anno”

Antonella Palmisano, medaglia d’oro nella marcia 20 km a Tokyo ha gettato le fondamenta della sua vittoria olimpica a Castelporziano. L’atleta, tarantina, delle Fiamme Gialle si è trasferita a Roma nel 2012 e sotto la guida del tecnico delle Fiamme Gialle Patrizio Parcesepe si è tolta diverse soddisfazioni fino all’oro olimpico.

Euro 2020

Infine menzione speciale anche per l’Olimpico. Lo stadio casa di Roma e Lazio ha ospitato le prime tre partite dell’Italia che ha trionfato ad Euro 2020 e Roma è stata palcoscenico della Fan Zone più grande d’Europa.

Un 2021 sportivo fantastico per l’Italia, in cui Roma ha senza dubbio contribuito, senza se e senza ma.