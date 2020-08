Frascati Scherma, lo spadista Andrea Meuti: “Proveremo a tornare in serie A2”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ uno dei “veterani” del settore spada del Frascati Scherma, nonostante la giovane età. Il 22enne Andrea Meuti da ben 14 stagioni (consecutive) frequenta le pedane della “Simoncelli”. Un amore nato da lontano, soprattutto per merito del fratello maggiore Enrico: “Vedevo lui fare scherma e mi sono innamorato di questo sport, poi non l’ho più lasciato. Devo ringraziare i miei genitori che hanno fatto notevoli sacrifici nel corso degli anni per permettermi di coltivare questa mia passione” ha spiegato Meuti junior nella diretta Facebook che è andata in scena nelle scorse ore sulla pagina ufficiale del Frascati Scherma. “Mi sono subito indirizzato sulla spada e da allora non ho più cambiato arma. Negli ultimi tempi non è stato semplice conciliare il mio percorso schermistico con quello universitario (gli mancano appena tre esami e poi la tesi per laurearsi, ndr) e questo ha un po’ condizionato la mia presenza agli allenamenti e di conseguenza il rendimento in gara”. Meuti, comunque, non ha mollato e nel prossimo futuro spera di poter tornare ad essere competitivo ad alti livelli: “A livello personale cercherò di qualificarmi ai campionati italiani Assoluti, sono convinto che sia un traguardo alla mia portata. A livello di squadra, proveremo a ritornare in serie A2 dopo la retrocessione della scorsa stagione: è vero che ci sono concorrenti forti anche in B1, ma possiamo farcela perché riusciamo sempre a tirare fuori il meglio nella competizione a squadre”. L’allievo di Gino Pacifico (“storico” maestro del Frascati Scherma, nonché responsabile tecnico del settore spada) parla del suo rapporto con l’allenatore: “E’ una persona speciale, una sorta di secondo padre. Mi ha sempre seguito in questi anni e devo dire che, oltre alla nota preparazione tecnica, si tratta di un uomo di grande spessore”. A proposito della carriera magistrale, Meuti esprime una certezza in maniera netta: “Non farò l’istruttore o il maestro in futuro, non è una cosa che rientra nei miei interessi e nelle mie inclinazioni”.