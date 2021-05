Francesco Totti, quattro anni fa l'ultima partita: il Capitano ricorda l'addio alla Roma

Il 28 maggio 2017 è una data indelebile per qualsiasi tifoso della Roma. Si giocava Roma-Genoa terminata 3 a 2 per i giallorossi e Francesco Totti giocava l’ultima partita da calciatore della Roma e della sua carriera. Oggi, a quattro anni da quella data, Totti ha pubblicato un post per ricordare quella giornata.

"Speravo de morì prima"

Quattro anni dopo l’addio al calcio giocato e alla Roma, Totti con un post sul suo profilo Instagram ha voluto ricordare quel 28 maggio. “Oggi x me è un giorno che non dimenticherò mai…come non dimenticherò mai i 25 anni passati insieme 28-05-2017!!!”. Anche la Roma sui suoi social ha postato delle foto ricordo di quella giornata storica.

Quel giorno speciale ha chiuso un cerchio lungo 25 anni di gol, record, trofei e amore. “Speravo de morì prima” lo striscione apparso all’Olimpico nel giorno dell'addio di Totti, che ha dato vita alla fiction sull’ex capitano della Roma, è il simbolo dell’amore fra l'ex numero dieci e i suoi tifosi.

Dopo l'addio alla Roma

Dopo l’addio al calcio giocato, l’ex numero dieci ha avuto una breve avventura da dirigente alla Roma prima del secondo addio, per colpa dell’ex presidente Pallotta a dire di Totti.

Adesso Totti si divide fra la sua agenzia di scouting e le tante iniziative legate al suo nome come quella che lo porterà in Israele per la finale di Champions League fra Manchester City e Chelsea. Nonostante l’addio alla Roma, Francesco Totti resta legato ai colori giallorossi e culla la speranza di ricevere una chiamata, magari di Mourinho da Trigoria.