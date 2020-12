Foro Italico: la Grand Stand Arena trasformata in una palestra (gratis) a cielo aperto

Una grande palestra a cielo aperto con il rispetto delle norme anti-Covid. È questo il frutto del progetto pilota del programma ‘Sport nei parchi’ presentato nel pomeriggio di venerdì da Sport e Salute. All’evento inaugurale, documentato sulla pagina FB di ‘Sport e salute’ hanno partecipato i campioni e gli atleti di caratura nazionale.

“Un ponte per la ripartenza dello sport. Ci eravamo dati un mese di tempo per aprire questa struttura e ci siamo riusciti. Ora Sport e Salute spalanca le porte del Foro Italico alla cittadinanza in un momento difficile” ha commentato Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, a margine dell’evento a cui hanno partecipato Marco Bellezza, amministratore delegato di Infratel, società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico e gli ex atleti Manuela Di Centa e Massimiliano Rosolino.

Uno spazio allestito con un vero e proprio circuito con varie postazioni, utilizzabili dagli sportivi più esperti ai bambini, dalle persone con difficoltà motorie ai principianti. La struttura ha aperto le porte ai romani sabato 12 dicembre e sarà aperta sette giorni su sette, dalle ore 8 alle 21. L’accesso agli impianti sportivi sarà gratuito anche per le società sportive che vorranno usarlo per tenere in forma i propri tesserati. L’area, dotata di attrezzature innovative con scheda video e tutorial, è di 800 metri quadri, con una capienza di 80 persone.