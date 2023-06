Foro Italico Camp 2023: aperto anche il centro Fijlkam di Ostia

Dal lunedì 12 giugno torna il consueto appuntamento con il Foro Italico Camp, il centro estivo di Sport e Salute, rivolto ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 16 anni.

Per questa nuova edizione il centro sportivo oltre al Parco del Foro Italico (12 giugno-8 settembre, chiuso dal 14-20 agosto) metterà a disposizione dei partecipanti il Centro FIJLKAM Matteo Pellicone di Ostia. Una novità per l’appuntamento dei ragazzi romani che nel centro del litorale potranno cimentarsi con diversi sport acquatici dal nuovo presso il Polo Natatorio alle lezioni di windsurf, surf e sup (Stand up paddle).

I centri hanno come obiettivo quello di promuovere lo sport come strumento fondamentale di crescita personale e collettiva, anche attraverso attività ludico-ricreative e attenzione all’ambiente, grazie all’Outdoor Education.

Ad accompagnare i ragazzi nelle varie discipline tecnici, istruttori qualificati e tutor delle Federazioni con il supporto di operatori ludico – sportivi. Insieme a loro ci saranno anche i Legend di Sport e Salute che insieme ai campioni di oggi trasmetteranno ai ragazzi i valori dello sport.