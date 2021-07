Formula E, a Roma la prima tappa europea della prossima stagione

Roma sarà la prima tappa europea del nuovo campionato della Formula E. Ad annunciare la conferma della Capitale nel calendario della Formula E è stata la sindaca Virginia Raggi.

Roma si conferma

La Formula E è ormai una tappa fissa nel calendario degli eventi sportivi di Roma. Dal 2018 infatti, il circuito cittadino dell’Eur ospita le auto ad emissioni zero.

La costante delle monoposte elettriche si ripeterà anche nel 2022, con l’appuntamento del 9 aprile. Per Roma si tratta della quarta partecipazione in otto anni. Per la prossima stagione infatti la Capitale sarà pure la prima corsa in calendario del mondiale elettrico in Europa.

La nuova stagione della Formula E partirà il 28 e 29 gennaio 2022 con l'appuntamento n Arabia Saudita, a Diriyah per poi sbarcare in Europa, a Roma. L'atto conclusivo sarà in Corea del Sud a Seul il 13-14 luglio. La capitale coreana, insieme a Città del Capo in Sudafrica e Vancouver in Canada saranno le città debuttanti del mondiale elettrico.

L'annuncio della sindaca di Roma

Virginia Raggi su Twitter ha sottolineato che l’E-Prix di Roma 2022 sarà una grande vetrina ed occasione di ripartenza proprio perché sarà la prima tappa europeo del mondiale elettrico.

Questo il tweet di Virginia Raggi: "Roma si conferma tappa dei grandi eventi internazionali. Il 9 aprile 2022 torna nella Capitale il Campionato del Mondo ABB @FIAFormulaE per la prima tappa europea. Una vetrina prestigiosa e un’occasione di ripartenza".