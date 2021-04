Formula E Roma, Vergne vince la gara 3 del mondiale

Brividi veri in occasione di Gara 1 del Rome E-Prix 2021, Round 3 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Nello spettacolare setting dell’EUR, su un circuito completamente rinnovato, il francese Jean-Eric Vergne si aggiudica il primo posto, trionfando in una corsa adrenalinica che fin dai primi giri si rivela ricca di emozioni e imprevisti. Dopo un’intera gara testa a testa con il vincitore della prima tappa di Diryiah, Nick De Vries, e l’ex campione ABB FIA Formula E Luca Di Grassi, brasiliano di origine italiana, il due volte campione nel 2018 e nel 2019 pilota francese Jean-Eric Vergne taglia per primo il traguardo a bordo della sua DS TEECHETAH, guadagnando i 25 punti della prima tappa di Roma, fondamentali per la classifica generale.

L’E-Prix di Roma ha visto il francese finire la gara seguendo la safety car, intervenuta dopo l’incidente che ha coinvolto a pochi minuti dalla fine Lucas di Grassi, alla guida dell'Audi Sport ABT Schaeffler, e il belga Stoffel Vandoorne alla guida della Mercedes-Benz EQ. Dopo aver passato gran parte della gara in testa, infatti, Lucas di Grassi si piazza al 17° posto, pagando carissimo un improvviso rallentamento del motore e il conseguente contatto con il belga. Vandoorne particolarmente sfortunato quest’oggi: dopo essersi aggiudicato la Super Pole durante la mattinata, paga infatti a pochi giri dalla partenza un errore in attacco di Andre Lotterer della TAG Heuer Porsche, che lo fa precipitare al 13° posto, e dopo una rimonta sensazionale che gli permette di affacciarsi alle prime posizioni, viene tagliato fuori dal crash con Di Grassi.

Prima storica doppietta sul podio per Jaguar Racing, con il team britannico che riesce nell’impresa di piazzare sul podio il pilota inglese Sam Bird, vincitore della seconda uscita stagionale a Diriyah, e Mitch Evans. Il pilota neozelandese, terzo classificato, conferma anche sul nuovo tracciato il feeling con l’E-Prix della Capitale italiana a due anni di distanza dalla sua prima vittoria all’EUR. Bird, con questo podio, si porta invece al primo posto nella classifica generale con 43 punti, seguito da Frijns e De Vries. Punti importanti per Jaguar, che con questo risultato fa capire a tutti gli altri team di essere un avversario con cui fare i conti per la classifica del campionato a squadre.

Modifiche dei percorsi bus per la Formula E

Terminata la gara di sabato, anche domenica il quartiere dell'Eur sarà interessato da una serie di modifiche anche per i mezzi pubblici. Fino all'11 aprile spostamento del capolinea da piazzale dell'Agricoltura a piazzale Luigi Sturzo (salita/discesa passeggeri alle fermate di viale Beethoven). Fino al 12 aprile spostamento area taxi da piazza G. Marconi a viale Asia (angolo viale Beethoven). Aree taxi integrative a piazza Giulio Pastore e viale Shakespeare per garantire un migliore accesso al Centro Vaccinale "La Nuvola".

Fino all'11 aprile le linee 170 - 791 - nMB - nME deviano da via C. Colombo passa sulla direttrice Arte - Artigianato. Quello delle linee 30 e 714 passa sulla direttrice Arte - Artigianato verso il Centro, e su Val Fiorita V.le Egeo verso l'esterno. Dalle 20.30 del 12 aprile alle 5:30 del 13 aprile, per la chiusura di via C. Colombo in entrambi i versi nel tratto Civiltà del Lavoro - p.le Marconi, le linee 30, 714, 791, 170, nMB e nME cambieranno percorso. Dalle 20:30 del 13 aprile a fine servizio la linea 170 in direzione Termini viene deviata su Beethoven - Europa - Colombo.