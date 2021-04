La Formula E si prende l'Eur, a Roma i bolidi elettrici: strade chiuse e diretta tv. Tutte le informazioni

Sono già scattate le chiusure al traffico in zona Eur per fare spazio al circuito. Tra le novità di questa stagione, il circuito più lungo

Roma è pronta. Il week end del 10 e dell'11 aprile all'insegna della Formula E. Novità di quest'anno, il doppio appuntamento con due gare valide per il mondiale. Sabato 10 aprile dalle ore 08.00 e domenica 11 aprile dalle ore 07.00 i bolidi elettrici correranno tra le vie dell'Eur, in uno scenario che mescola la storia della Città Eterna alle più innovative tecnologie.

Tra le novità di questa stagione, il circuito più lungo (dai 2.870 chilometri delle scorse edizioni si passa ai 3.385 chilometri), secondo solo a quello di Pechino, e più veloce rispetto al precedente. Il nuovo percorso cittadino verrà corso in direzione antioraria e attraverserà luoghi simbolo della città come il Palazzo dei Congressi, Piazza Guglielmo Marconi e il Colosseo Quadrato.

Modifiche alla viabilità: strade chiuse e deviazioni

Sono già scattate le chiusure al traffico in zona Eur per fare spazio al circuito (qui i dettagli). Fino alle 5:30 di lunedì 12 aprile via Cristoforo Colombo sarà chiusa al transito da via delle Tre Fontane a viale Europa cosi come l'anello che includerà le strade interessate dalla corsa.

Da giovedì sera, in direzione Gra, Laurentina Gra, via Oceano Atlantico, il traffico è stato deviato su via Laurentina. In direzione Centro, provenendo dal Gra, si potrà percorrere via Laurentina e via Cristoforo Colombo. Chiusure anche sull'uscita 26 (Pontina) del Gra nella sola direzione Eur.

Modifiche dei percorsi bus per la Formula E

Il quartiere dell'Eur sarà interessato da una serie di modifiche anche per i mezzi pubblici. Fino all'11 aprile spostamento del capolinea da piazzale dell'Agricoltura a piazzale Luigi Sturzo (salita/discesa passeggeri alle fermate di viale Beethoven). Fino al 12 aprile spostamento area taxi da piazza G. Marconi a viale Asia (angolo viale Beethoven). Aree taxi integrative a piazza Giulio Pastore e viale Shakespeare per garantire un migliore accesso al Centro Vaccinale "La Nuvola".

Fino all'11 aprile le linee 170 - 791 - nMB - nME deviano da via C. Colombo passa sulla direttrice Arte - Artigianato. Quello delle linee 30 e 714 passa sulla direttrice Arte - Artigianato verso il Centro, e su Val Fiorita V.le Egeo verso l'esterno. Dalle 20.30 del 12 aprile alle 5:30 del 13 aprile, per la chiusura di via C. Colombo in entrambi i versi nel tratto Civiltà del Lavoro - p.le Marconi, le linee 30, 714, 791, 170, nMB e nME cambieranno percorso. Dalle 20:30 del 13 aprile a fine servizio la linea 170 in direzione Termini viene deviata su Beethoven - Europa - Colombo.

La diretta Tv della corse e il programma

Le corse saranno a porte chiuse. Il doppio appuntamento in scena sabato 10 (gara-3 dalle 16.04, 45 minuti più un giro) e domenica 11 aprile (gara-4, dalle 13.04 sulla medesima distanza) saranno in diretta televisiva su Italia 1, Sky Sport Uno e in streaming su Now.

Ecco il programma dell'E-Prix di Roma. Sabato 10 aprile prima (dalle 8 alle 8.45) e seconda sessione di prove (10.15-10.45); qualifiche e Super Pole (12-13), E-Prix (round 3) dalle 16.04 (45 minuti più un giro). Domenica 11 aprile terza sessione di prove (7-7.45); qualifiche e Super Pole (9-10); E-Prix (round 4) dalle 13.04 sulla medesima distanza del sabato.

Chi sarà in corsa a Roma

In gara a Roma 12 team e 24 piloti al volante delle monoposto elettriche di seconda generazione (Gen 2). Il campione in carica è il portoghese Antonio Felix Da Costa (DS Techeetah) vincitore della serie elettrica nel 2020.

I bookmaker vedono favoriti su tutti due piloti: si tratta di Sam Bird su Virgin Racing, e Nick de Vries, pilota Mercedes e leader del mondiale. Più indietro tutti gli altri con i possibili outsider Robins Frijns e Mitch Evans e Da Costa.