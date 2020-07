Football Club Frascati, Scuola calcio (d’Elite) a 299 euro per la prima stagione post-Covid

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il “cuore pulsante” del Football Club Frascati non ha mai smesso di battere ed è pronto a ricominciare a farlo. I tanti bimbi della Scuola calcio del sodalizio tuscolano (come quelli delle altre società) sono stati tra i più penalizzati dall’emergenza Coronavirus, ma il club dei presidenti Claudio Laureti e Stefano Lopapa non ha mai smesso di pensare a loro. La dimostrazione concreta sta nei costi che la società frascatana ha proposto per la stagione 2020-21, la prima post-Covid. “Siamo l’unica Scuola calcio d’Elite di Frascati e tra le poche dei Castelli Romani, ma le condizioni economiche sono tra le più basse del territorio e questo perché ci rendiamo conto delle difficoltà delle famiglie in questo periodo – dice il responsabile del settore di base Lorenzo Marcelli – Per questo il costo della Scuola calcio sarà di 299 euro con un’iscrizione di 50 euro che, però, viene cancellata in caso di tesseramento entro il 31 luglio. Inoltre per i vecchi iscritti la società sconterà 100 euro per i tre mesi non fruiti nella stagione appena messa alle spalle e non ci sarà l’obbligo di acquisto del kit di abbigliamento (150 euro, ndr) che, inevitabilmente, rimarrà invece in vigore per i nuovi arrivati”. La Scuola calcio festeggerà venerdì la chiusura della stagione: l’appuntamento è fissato per le ore 17,30 presso il centro sportivo dei Colli Tuscolani (il “polo Morena” del Football Club Frascati) dove ci saranno un ultimo “open day” e un successivo rinfresco conviviale per tutti i presenti, poi le prove gratuite per “testare” i metodi del club frascatano riprenderanno nei primi giorni di settembre. “Siamo soddisfatti della crescita del nostro settore di base e del riscontro degli open days di questo mese – spiega Marcelli – I numeri sono in crescita e siamo convinti di poterli migliorare ancora nella prossima stagione, sia nel centro principale dell’Otto Settembre di Frascati sia soprattutto a Morena. Lo staff tecnico è stato praticamente definito e conterà su tutti i tecnici già presenti nella passata stagione e su qualche nuovo ingresso, reso inevitabilmente proprio dalla crescita numerica dei nostri tesserati”.