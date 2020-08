Football Club Frascati: mister Rodo si sbilancia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ un volto noto dello staff tecnico del Football Club Frascati, sempre apprezzato sia per la competenza che per l’aspetto caratteriale. Alessandro Rodo guiderà l’Under 17 provinciale nel primo anno post-Covid, oltre a dare il consueto contributo anche al settore di base del club frascatano: quest’anno i co-presidenti Claudio Laureti e Stefano Lopapa gli hanno affidato pure la conduzione del gruppo Esordienti 2008 che tra l’altro vivrà l’ultimo anno di “settore di base” prima dell’approdo nell’agonistica pura. “Sono ormai da qualche anno in questa società e collaboro da ancor più tempo con lo staff di Claudio Laureti con cui ormai c’è un rapporto “familiare”, ma ne ho instaurato uno speciale pure con i ragazzi del “vecchio” gruppo Under 16 che ora continuerò a seguire anche nella nuova categoria: siamo rimasti costantemente in contatto nel periodo del lockdown e li ho già ritrovati con piacere durante i raduni fatti a luglio, quando abbiamo potuto osservare anche qualche volto nuovo”. Il tecnico, solitamente molto pacato anche nelle dichiarazioni, sembra molto fiducioso sulle capacità della futura Under 17 frascatana: “La rosa è pronta sia a livello numerico che qualitativo, anche grazie al fondamentale lavoro svolto da tutta la società e in particolare dal direttore sportivo del settore giovanile Manuel Ricci e del direttore generale Gianfranco Di Carlo. Siamo partiti da una base già buona e abbiamo inserito ben undici ragazzi nuovi di qualità e molto educati che si possono integrare con quelli del vecchio gruppo: sono convinto che questo gruppo possa essere protagonista e competere per i vertici”. Rodo chiarisce quali saranno i primi “passi” della nuova Under 17: “Già è presente sul sito una pre-preparazione per permettere ai ragazzi di ricominciare a mettersi in moto. Poi ad inizio settembre faremo dieci giorni intensi di preparazione durante la mattina che è il momento ideale per fare attività fisica, poi ovviamente ci sarà qualche amichevole per arrivare nelle migliori condizioni all’inizio delle gare ufficiali. In questo caso, inoltre, veniamo da uno stop molto lungo per via delle problematiche legate al Covid, quindi stiamo organizzando un lavoro che sia graduale e che possa consentire ai ragazzi di avere “benzina” per tutta la stagione”. In chiusura c’è il pensiero del co-presidente Laureti sulla figura di mister Rodo: “Alessandro è una figura carismatica che ogni società dovrebbe avere. Una persona seria a cui piace quello che fa, è attento a tutti gli aspetti tecnici ed umani dei suoi ragazzi. L’ho voluto fortemente a Frascati perché sapevo il contributo che poteva dare e siamo felici di averlo con noi”.