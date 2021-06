Football Club Frascati, finale di stagione col botto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ stata una stagione complicata per il calcio dilettantistico, ma il Football Club Frascati vuole comunque regalare il meglio ai suoi piccoli calciatori e ha preparato un finale col botto. Dopo l’incrocio di sabato scorso dei Pulcini 2011 di Michel Fabiani ed Emanuele Giorgilli con la Lazio, venerdì c’è un altro (triplo) appuntamento di lusso per le formazioni della Scuola calcio tuscolana. Proprio il giorno prima della chiusura stagionale del settore di base, infatti, l’As Roma manderà tre suoi gruppi allo stadio “Otto Settembre” di Frascati per altrettanti amichevoli coi gruppi del Football Club Frascati. Si partirà alle 16,30 col confronto coi 2009 di mister Federico Rumbo che giocheranno nove contro nove. Alle 17,45, invece, sarà la volta dei 2010 frascatani di mister Marco Martini, Cristiano Tonicello e Marco Salvatore e ancora dei 2011 di Michel Fabiani ed Emanuele Giorgilli che giocheranno sette contro sette contro i rispettivi avversari giallorossi. “Un test che ha sempre grande fascino e che regalerà tanti stimoli ai nostri ragazzi – dice il responsabile del settore Scuola calcio frascatano Lorenzo Marcelli – Ringraziamo l’As Roma che è sempre molto disponibile nei nostri confronti e nel concretizzare forme di collaborazione di questo genere. La stagione 2020-21, che è stata molto complicata, sta volgendo al termine, ma abbiamo ancora in serbo qualche altra chicca da regalare ai nostri ragazzi. Nei prossimi giorni, poi, comunicheremo la data e le modalità della festa di chiusura della nostra Scuola calcio”. Intanto, il giorno dopo il triplice incrocio con le formazioni della As Roma, il Football Club Frascati sarà impegnato nell’evento “Sport e salute”, un evento di prevenzione e benessere organizzato in condivisione con altre società sportive tuscolane così come già accaduto nelle settimane precedenti. Si parte alle 9 (sempre presso lo stadio “Otto Settembre”) e si chiuderà attorno alle 13: ci saranno stand per effettuare test medicali sia per piccoli atleti che per le loro famiglie e il Football Club Frascati curerà la parte calcistica per i ragazzi che interverranno, mentre la 3M Training Lab si occuperà della parte di valutazione posturale e di allenamento per i più grandi. E poi è in corso la prima settimana del centro estivo del club tuscolano che è sempre estremamente apprezzato e che accompagnerà tutti i partecipanti fino alla prima settimana di agosto.