Football Club Frascati, festa di chiusura della scuola calcio assieme alla Lupa Frascati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Un “gran finale” per la stagione 2020-21 del calcio frascatano. Il Football Club Frascati e la Lupa Frascati hanno deciso di condividere “l’ultimo giorno di scuola” dei rispettivi settori di base. I piccoli atleti della Scuola calcio di entrambe le società, infatti, si ritroveranno allo stadio “Otto Settembre” domani a partire dalle ore 17,30 per salutare questa “martoriata” annata, estremamente complicata soprattutto per i più piccoli che per lunghi periodi non hanno potuto allenarsi in maniera collettiva e che solo nell’ultimo mese hanno avuto la possibilità di fare attività federale ufficiale (e cioè partite). L’augurio, ovviamente, è che dalla prossima annata sportiva sia possibile ritornare ai “vecchi ritmi”, anche a livello di attività calcistica di base. Nel corso del pomeriggio di domani verranno organizzate delle partite tra i ragazzi, ci saranno delle sorprese per tutti loro ed inoltre verrà presentata la programmazione della prossima stagione perciò entrambi i club hanno richiesto alle famiglie la massima presenza. Proprio dal punto di vista della programmazione saranno fornite alcune importanti comunicazioni che delineeranno i piani futuri sia del Football Club Frascati che della Lupa Frascati: per questo motivo saranno certamente presenti i massimi vertici dirigenziali e tecnici dei due sodalizi. Insomma, sarà davvero un venerdì importante per il calcio frascatano e per questo motivo il consiglio è di non mancare assolutamente…