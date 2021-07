Football Club Frascati e Lupa Frascati, nasce un’unica Scuola calcio:

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Venerdì scorso il campo “Otto Settembre” di Frascati ha vissuto un autentico pomeriggio di festa. Le Scuole calcio di Football Club Frascati e Lupa Frascati, dirette rispettivamente dai responsabili Lorenzo Marcelli e Andrea Borsa, hanno festeggiato insieme la chiusura della martoriata stagione 2020-21: lo storico impianto tuscolano si è così riempito di tantissimi bambini che hanno disputato una serie di partitine prima di far volare in cielo tantissimi palloncini e degustare una ricca merenda (aperta anche ai genitori presenti all’appuntamento). Prima dell’evento hanno preso la parola Fabio Gentile (in rappresentanza della New Energy Gas e Luce che è proprietaria della Lupa) e Claudio Laureti (co-presidente del Football Club) che hanno presentato le grandi novità relative alla prossima stagione: “Nasce un fortissimo rapporto tra le due società, una cosa che raramente è accaduta a Frascati – hanno detto “in coro” - La Scuola calcio, le cui iscrizioni apriranno già a partire dal primo luglio, sarà unica per le due società e questo rappresenterà un grande passo in avanti sia in termini tecnici che organizzativi. Le matricole delle due società, però, continueranno a sopravvivere: la Lupa gestirà l’Eccellenza e le categorie giovanili agonistiche d’Elite, mentre il Football Club avrà ancora la Prima categoria e tutte le selezioni giovanili agonistiche provinciali». Un’offerta di amplissima gamma che rappresenta la nascita di un polo calcistico d’eccellenza all’ombra del Tuscolo, due strade parallele (ma estremamente vicine e collegate tra loro) che avranno l’obiettivo di rendere ancor più forte il calcio frascatano. Nei prossimi giorni saranno forniti ulteriori dettagli su questa strettissima collaborazione ed entrambe le società comunicheranno i componenti dello staff tecnico per una stagione 2021-22 che s’annuncia scoppiettante…