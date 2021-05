Football Club Frascati, domenica speciale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – L’appuntamento è già fissato: domenica alle ore 16,30 allo stadio “Otto Settembre” di Frascati si vivrà una giornata speciale. Il Football Club Frascati, l’Atletica Ad Maiora e i Lupi Rugby hanno organizzato un allenamento condiviso aperto a tutti che sarà davvero qualcosa di inedito per la città tuscolana: possono partecipare (in forma totalmente gratuita) sia i tesserati, ma anche tutti i bambini dai 4 ai 12 anni che non fanno parte delle tre associazioni, anzi chi vorrà potrà anche invitare uno o più amici. Il programma prevede che, una volta arrivati al campo, tutti i ragazzi saranno sottoposti al controllo della temperatura e verranno immediatamente omaggiati di un braccialetto personalizzato, poi si passerà per un’ora e mezza circa all’allenamento vero e proprio. I partecipanti verranno divisi per età e proveranno tutte le discipline, concludendo il pomeriggio con una ricca merenda. I familiari dei ragazzi non potranno vedere l’allenamento, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. In ogni caso, saranno allestite delle postazioni all’ingresso dello stadio “Otto Settembre” in cui i rappresentanti delle tre società forniranno informazioni su un’importante altra ghiotta novità messa in programma, vale a dire l’organizzazione di un centro estivo anche presso lo stadio di Frascati (che si aggiungerà e ricalcherà in tutto e per tutto quanto avviene presso il “polo Morena” del Football Club Frascati al centro sportivo dei Colli Tuscolani), sempre in collaborazione tra la società di calcio, quella di rugby e quella di atletica. Come avverrà per quello del “polo Morena”, anche il centro estivo che si terrà allo stadio “Otto Settembre” di Frascati partirà alla fine dell’anno scolastico. Orgoglioso il co-presidente del Football Club Frascati Claudio Laureti che parla anche a nome dell’altro massimo dirigente Stefano Lopapa: “Una giornata così è una cosa rara, lo sport unisce. Ringrazio i Lupi e l’Ad Maiora per la pronta adesione e il Comune di Frascati che è sempre attento a questo tipo di iniziative”. Molto soddisfatto anche il responsabile del settore di base Lorenzo Marcelli: “Questo è solo il primo passo in questa direzione, siamo convinti che si possano far emergere positive sinergie tra varie associazioni sportive e lavoreremo a tante collaborazioni nuove in quest’ottica”.