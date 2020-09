Football Club Frascati e centro sportivo Colli Tuscolani: “Collaborazione molto proficua”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Ultima settimana di open day in casa Football Club Frascati. La società dei presidenti Claudio Laureti e Stefano Lopapa ha registrato con soddisfazione l’afflusso di tanti piccoli calciatori nelle prime tre settimane di settembre, sia nel centrale impianto dell’Otto Settembre di Frascati sia nel cosiddetto “polo Morena”, vale a dire il centro sportivo dei Colli Tuscolani situato in via dell’Acquacetosa 22 (nel territorio del comune di Frascati, ma vicino al quartiere di Morena). “Ormai da più di un anno c’è un rapporto di collaborazione con i proprietari di questo impianto – dice il responsabile del settore Scuola calcio Lorenzo Marcelli – Nel corso di questi mesi hanno saputo rinnovare la struttura, ristrutturare gli spogliatoi, sistemare i terreni di gioco e inserire anche altre cose come i nuovi campi da padel. Si tratta di un centro sportivo che è fortemente indicato per l’attività di settore giovanile di base e anche le famiglie dei nostri piccoli tesserati ci forniscono riscontri positivi”. Anche nel “polo Morena” del Football Club Frascati i numeri degli open day sono stati più che positivi: “Abbiamo registrato il ritorno della quasi totalità dei vecchi tesserati e ci sono anche diversi volti nuovi: siamo fiduciosi di poter far crescere ancora i nostri gruppi sia dal punto di vista numerico che da quello qualitativo”. Un rapporto che dura da poco più di un anno, ma che da subito è divenuto molto stretto come conferma anche il giovane proprietario del centro sportivo Vitalberto Donghia: “Ci siamo immediatamente trovati in sintonia con i presidenti del club, con Lorenzo Marcelli e tutto lo staff di allenatori del Football Club Frascati, oltre che con tutte le famiglie. C’è un clima molto sereno e in questo modo portare avanti la collaborazione è un piacere. Non nego che ci siano stati anche altri contatti in estate, ma abbiamo preferito andare avanti con la società tuscolana che si è sempre comportata in maniera impeccabile”. In chiusura, il Football Club Frascati intende ricordare che per qualsiasi tipo di informazione sull’attività di Scuola calcio ci si può rivolgere ai numeri di telefono 3463242534 e 3391906927.