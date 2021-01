Roma, Fonseca a rischio esonero. Ipotesi Spalletti ter, ma non solo: ecco gli altri nomi

Paulo Fonseca è a rischio esonero. Il ko nel derby, l'eliminazione in Coppa Italia dallo Spezia e l'umiliazione subita dopo il caso del sesto cambio e della conseguente sconfitta a tavolino (la seconda in stagione), hanno minato la fiducia che i Friedkin hanno sul portoghese.

Oggi è andato in scena a Trigoria un vertice proprio tra i Friedkin e il general manager Tiago Pinto, dopo quello già svolto nella notte e quello che aveva fatto seguito al derby. Tre i nomi che circolano in caso di esonero di Fonseca : Luciano Spalletti, il grande ex; Massimiliano Allegri, già sondato in passato dalla Roma, Fienga; Maurizio Sarri, in cerca di rilancio dopo l'addio alla Juventus.

Lo Spalletti Ter è l'idea che più divide i tifosi. Per l'ex tecnico dell'Inter si tratterebbe della terza esperienza in carriera sulla panchina della Roma, dopo quelle tra il 2005 e il 2009 e tra il gennaio del 2016 e l'estate del 2017 con il tumultuoso addio di Totti. Già è successo, dunque, che a metà stagione l'allenatore di Certaldo tornasse nella Capitale.

Di certo c'è che Fonseca, dopo la Caporetto di ieri contro lo Spezia, ha ammesso diverse difficoltà: "Sono in discussione dal primo giorno che sono arrivato. Io vado avanti con forza. Esiste un problema di mentalità, lo abbiamo visto contro Atalanta, Napoli e Lazio. E' un momento difficile e ci gira tutto contro, ma abbiamo dimostrato di essere forti. La Roma non si è rotta".

Almeno fino alla gara di sabato contro lo Spezia, Fonseca dovrebbe rimanere in panchina. Se la situazione dovesse peggiorare, ovviamente la società giallorossa valuterà con attenzione il da farsi.