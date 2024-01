Flavio Cobolli vince all'Australian Open ed omaggia Daniele De Rossi, il sogno ottavi di finale è ad un passo

Continua l'avventura di Flavio Cobolli all'Australian Open. Il tennista nato a Firenze ma romano da sempre ha battuto il russo Pavel Kotov per 7-5 6-3 2-6 6-2 approdando così al terzo turno dell'Australian Open. Cobolli ha respinto gli assalti del russo, tennista dal peso palla notevole ma con non pochi difetti negli spostamenti laterali e nella continuità. Non nuovo ad esultanze sfrenate, come l'abbraccio con gli italo-australiani dopo la clamorosa vittoria con Jarry, il tennista 22enne ha mostrato tutto il suo amore per la Roma alla fine del match, mostrando alle telecamere il tatuaggio sulla schiena con la frase "Sei tu l'unica mia sposa, sei tu l'unico mio AMOR". Ora per Flavio ci sarà una sfida difficilissima con il padrone di casa Alex De Minaur, numero 10 del mondo e in ottima forma, con in palio un posto per il sogno ottavi di finale di uno Slam.

Cobolli dedica la vittoria a De Rossi, idolo di Flavio da calciatore.



Ha mostrato un tatuaggio che ha sul costato che recita 'Sei tu l'unica mia sposa, sei tu l'unico mio AMOR', frase che DDR aveva ricamato sulla fascia quando era capitano dei giallorossi ? pic.twitter.com/sIEoit2Ty5 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 17, 2024

Il significato del tatuaggio

Cobolli omaggia così il nuovo allenatore della Roma, storico capitano e che aveva fatto scrivere quella frase proprio sopra la sua fascia ai tempi del calcio giocato. Il tennista dopo aver vinto il Challenger di Lisbona aveva parlato del suo amore per José Mourinho in conferenza stampa, definendolo un "Dio per i romanisti". Cobolli ha un passato nelle giovanili della Roma, in cui ha militato fino ai 13 anni, ed è un grande amico di Edoardo Bove, attuale centrocampista della Roma.