Dove vedere Wimbledon in tv: la finale Djokovic-Berrettini sarà trasmessa in chiaro

Una domenica con il fiato sospeso quella dell'11 luglio con l’Italia impegnata in due competizioni sportive importanti. A partire dalle ore 15.00 a Wimbledon, dove il romano Matteo Berrettini sfiderà in finale Novak Djokovic e in prima serata con gli azzurri di Mancini che teneranno di salire sulla vetta dell’Europa.



E se per seguire la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra si dovrà attendere le ore 21.00, la domenica sportiva degli italiani inizia già alle 15.00 su TV8 dove sarà trasmessa in chiaro la sfida tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic in diretta da Wimbledon.



Matteo Berrettini ha raggiunto la finale del torneo di Wimbledon nelle prove del Grande Slam: è la prima volta che un tennista italiano realizza questo risultato. Romano, classe 1996, è nato e cresciuto nel quartiere romano di Conca d'oro, frequentando le scuole di Montesacro. Ha iniziato i primi allenamenti al circolo della Corte dei Conti e poi al Circolo Canottieri Aniene.