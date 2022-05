Euro Roma, città colorata di giallorosso: la festa dopo la finale conquistata

Bandiere giallorosse, cori, colpi di clacson e anche tante lacrime di gioia. Nella notte "magica" di giovedì, Roma si è colorata con i colori della Lupa. La festa è scattata poco prima delle 23. L'arbitro fischia tra volte e la Roma vola in finale di Conference League contro gli olandesi del Feyenoord il prossimo 25 maggio a Tirana.

E se dentro allo stadio Olimpico la festa sembrava non finire mai tra inni e slogan, anche le strade si sono riempite di tifosi in auto e scooter, con le sciarpe e le bandiere. Una vittoria storica che regala una finale attesa 31 anni. "È una vittoria della famiglia, non solo di quella che era in campo e in panchina ma di quella allo stadio. Questo è il nostro merito più grande", ha detto Josè Mourinho a Sky dopo il successo sul Leicester.

"Non ho parole, per la squadra, per i tifosi, è un sogno che si realizza, la Roma meritava una finale e sono contento che l'abbia raggiunta", ha aggiunto Tammy Abraham, autore del gol partita. Così la "famiglia" romanista si è riversata in strada.

Traffico impazzito già prima della partita in tutta la zona del Foro Italico per l'afflusso dei tifosi. Incolonnamenti sul lungotevere e dal Ponte della Musica fino a piazzale Maresciallo Giardino. Caos sulla tangenziale e nella zona di corso Francia. Ma anche in altri quartieri la gente è scesa a festeggiare. A San Giovanni, all'Eur, anche a Montesacro come all'Aurelio.



Fuochi d'artificio scoppiati a Ostia e Monteverde. Una festa già iniziata nel prepartita con auto incolonnate, con circolazione congestionata in direzione proprio dello stadio Olimpico. Una serata di passione che i tifosi sognano di ripetere mercoledì 25 maggio quando la Roma potrebbe alzare la coppa della Conference League con la caccia al biglietto già iniziata.