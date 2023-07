L'As Roma compie 96 anni: la festa dei tifosi tra cori e fumogeni. Video e foto

La As Roma compie 96 anni e, come di consueto, i tifosi hanno invaso il centro storico della città. Da piazza del Popolo, al Pantheon, fino sotto la storica via degli Uffici del Vicario dove è stato depositato il primo atto di fondazione il 22 luglio 1927. Fumogeni, bandiere e cori hanno accompagnato oltre mille persone dal cuore giallorosso che sono scese in piazza per omaggiare il club.

Il gruppo di tifosi ha marciato in corteo verso via del Corso, passando per piazza Colonna fino in via degli Uffici del Vicario. I gruppi della Sud sono arrivati anche all'Isola Tiberina, dove hanno creato uno spettacolare gioco di colori con i fumogeni e hanno intonato cori a squarciagola. Inoltre è stato steso per terra un enorme telone con lo stemma della Roma.

Altri invece, almeno un centinaio di persone, si sono diretti verso la Fontana di Trevi dove attraverso due fari hanno illuminato il monumento con una luce gialla e rossa. Alla mezzanotte sono stati esplosi fuochi d'artificio e petardi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.