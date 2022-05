Milan campione d'Italia: a Roma festa sotto il Colosseo

I milanisti della Capitale riuniti in centro per celebrare il 19esimo scudetto

La festa per lo scudetto del Milan all'ombra del Colosseo. Un centinaio di tifosi rossoneri si sono dati appuntamento sotto il monumento simbolo di Roma per festeggiare il diciannovesimo tricolore.

Sciarpe, maglie e bandiere rossonere per celebrare Ibra e compagni e per cantare "chi non salta nerazzurro è". Presenti gli iscritti all'Ac Milan Club Roma che dai social avevano lanciato l'idea del raduno.

Roma, con il trionfo all'ultimo minuto sulla Lazio, ha rappresentato una tappa fondamentale per il trionfo milanista. All'Olimpico furono tredicimila i tifosi presenti. Ieri al Colosseo la gioia si è trasformata in estasi.