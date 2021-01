La festa della Lazio ai tempi del Coronavirus, la Nord chiama i tifosi in Piazza della Libertà

L'emergenza Coronavirus e il rischio contagio hanno fatto cambiare piani ai tifosi della Lazio che, quest'anno, non potranno festeggiare a mezzanotte la loro amata squadra del cuore, fondata il 9 gennaio 1900.

Il 121esimo compleanno, per i biancocelesti, sarà comunque particolare. L'ormai consueto appuntamento a Piazza della Libertà, tra fumogeni, fuochi d'artificio e bandiere, quest'anno per via delle norme anti Covid sarà vietato: il divieto di assembramento e il coprifuoco alle 22 non lo permettono.

La Curva Nord, tuttavia, tramite Instagram ha comunque fatto sapere che sabato 9 gennaio, alle 17, ci sarà un appuntamento nel luogo storico di Piazza della Libertà. Festeggiamenti in forma ristretta? Non è dato sapere, fatto sta che l'emergenza Covid non sembra essere un deterrente per i laziali pronti a celebrare il 121esimo anno di nascita.

Le forze dell'ordine, secondo quanto si apprende, stanno valutando di organizzare un presidio per monitorare da vicino la piazza per evitare evantuali assembramenti e violazioni delle norme anti contagio.