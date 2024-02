Stadio Flaminio, la FederRugby interessata alla riqualificazione dell'impianto

Il Flaminio torna tema di discussione. L’impianto abbandonato da quasi 13 anni è diventato d’interesse non solo per la Lazio di Lotito che più volte ha puntato sul fatto di far tornare la struttura casa della Lazio, ma anche della Federazione Italiana Rugby.

Il rugby torna Flaminio?

La Lazio sembrava essere l’unica attrice in un dialogo per la riqualifica del Flaminio ma a sorpresa è arrivata la FIR. Marzio Innocenti, presidente della Federazione ha incontrato presso la sede dell’Istituto per il Credito Sportivo, i rappresentanti del consorzio di promozione per la rigenerazione della struttura. Il campo è caro al rugby azzurro visto che per quasi 10 anni (dal 2000 al 2011) ha ospitato match della Nazionale.

Il vertice è servito a discutere l’attivazione di un tavolo comune fra FIR e Consorzio per identificare più dettagliatamente le esigenze federali e definire le strategie più idonee ad avviare un processo di rivalorizzazione dello Stadio Flaminio.

Questo le parole del presidente della FIR Innocenti: “Il Flaminio è stato la culla dell’alto livello italiano e una splendida casa per la Nazionale. L’incontro con il Consorzio per la rigenerazione del Parco all’interno del quale sorge lo Stadio è un primo, importantissimo passo di un percorso che confidiamo possa garantire a questo storico impianto il futuro che merita”.

Lotito beffato?

A gennaio 2024 Claudio Lotito in Campidoglio per le celebrazioni per i 124 anni della Polisportiva biancoceleste aveva dichiarato: "Presenteremo un progetto al quale non si potrà dire di no. Riteniamo che sia un servizio per la città, per la comunità e per tutti i laziali. Onorerà la loro storia e, soprattutto, coltivare i sentimenti di sempre da quando il calcio è venuto a Roma". Obiettivo del numero uno laziale è quello di far tornare i tifosi nella loro casa ma nulla si è ancora mosso.

L'assessore allo Sport Onorato a novembre 2023, ha ricordato: “La cosa più naturale del mondo è che la Lazio faccia l’investimento sullo stadio Flaminio, per rispetto dei tifosi e della vocazione di quella struttura”. Ma dalla Lazio nessuna proposta, nessun progetto presentato per il rilancio dell'impianto.