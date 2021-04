Gli Europei invadono Roma: ecco la fan zone più grande d'Europa

La Fan Zone più grande di EURO 2020 avrà il suo centro in Piazza del Popolo. Virginia Raggi: "Evento unico che coinvolgerà Roma in molteplici iniziative"

EURO 2020 è entrato nel vivo. Il Trophy Tour è iniziato a Roma martedì 20 aprile ed ha dato il via alle attività che coinvolgeranno la Capitale per il torneo continentale ed itinerante (per la prima volta nella storia) per nazionali organizzato dalla UEFA. Dodici saranno le città europee che ospiteranno la 16esima edizione del torneo che partirà da Roma. “La Capitale è pronta da un anno per questo evento che rappresenta un’occasione di ripartenza”. – dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi – “Sarà uno spettacolo unico che coinvolgerà la città in molteplici iniziative. Avremo una delle Fan Zone più grandi d’Europa”.

La Fan Zone

“Avremo un mese denso di iniziative a corollario delle gare sportive” – dichiara Daniele Frongia, Commissario Straordinario UEFA EURO 2020, riferendosi alla Fan Zone che avrà il suo centro nevralgico nel Football Village in Piazza del Popolo. Lì saranno allestiti due maxischermi, dove si potranno vedere le partite di EURO 2020, e un palco dove si alterneranno artisti e sportivi. Previsti anche dieci stand da 60 mq messi a disposizione dai vari sponsor e partner dei progetti di Roma Capitale, ed una zona giochi interattiva per tutte le età. Non solo, ma sarà presente anche una struttura per praticare attività sportiva. I 4 Hot Spot situati in Piazza San Silvestro, Piazza San Lorenzo, Piazza Mignanelli e Largo dei Lombardi completeranno la rete di attività previste per EURO 2020 all’insegna delle socialità e della condivisione. Il tutto grazie al lavoro di Roma Capitale, in sinergia con Uefa e FIGC. Ma anche al sostegno di una squadra di volontari, sempre coordinata da Roma Capitale. I volontari saranno impiegati in diverse aree dagli aeroporti alle stazioni, dal centro città alle periferie. In Via dei Fori Imperiali sarà collocato un altro maxischermo dove verranno trasmesse soltanto le partite dell’Italia ed il quarto di finale che si giocherà all’Olimpico.

Il MediaCenter

Presso la Terrazza del Pincio sarà allestito un Media Center e una Food Area che proporrà il meglio della tradizione culinaria romana. All’esterno del Media Center sarà organizzato un Dome, una cupola che proporrà attività di intrattenimento all’interno di un diametro di 10 metri. Corriere dello Sport-Stadio e Dimensione Suono Roma sono i due local Media Supporter dell’evento a Roma.

“La maglia della condivisione”

Nei luoghi iconici della città di Roma e nella Fan Zone, sarà possibile ammirare “la maglia della condivisione”. Un’installazione 3D della maglia come cornice attraverso la quale ammirare Roma. Uno sfondo fotografico per far entrare lo spettatore nell’esperienza di EURO 2020. “Una festa di sport e la fine di un incubo” ecco cosa rappresenta UEFA EURO 2020 per Valentina Vezzali, Sottosegretaria allo Sport. Alle parole dell’ex schermitrice si aggiunge Gabriele Gravina presidente della FIGC, che sottolinea: “Sarà un evento straordinario e festeggeremo in sicurezza la ripartenza dell’Italia e dell’Europa”.

“Olimpico Sicuro”

Sport e Salute SpA società per la promozione dello sport di base e dei corretti stili di vita, proprietaria dello Stadio Olimpico, ha lavorato al piano “Olimpico sicuro”. Il progetto, ha potuto contare su investimento sulla tecnologia (Termotelecamere, Control room, flussi canalizzati, sanificazione) rendendo lo Stadio uno dei più smart di Europa. Allo Stadio Olimpico si disputerà la partita inaugurale del torneo, l’11 giugno con l’Italia che affronterà la Turchia alle ore 21. La Nazionale di Mancini sarà in scena all’Olimpico anche per le altre due partite del suo girone contro la Svizzera il 16 giungo ed il Galles il 20 giugno. A Roma si giocherà anche uno dei quarti di finale previsti. Per le partite dell’Europeo lo Stadio potrà ospitare, sulla base dei protocolli sanitari anti-Covid circa 16mila spettatori.

I Local Ambassador per Roma

Francesco Totti e Gianluca Vialli saranno i due rappresentanti di Roma per Uefa Euro 2020. A loro si aggiunge anche l’attrice Cristiana Capotondi che rappresenterà la Capitale durante gli eventi.