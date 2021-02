Boxe, la palestra della Montagnola sforna un altro campione: a Damiano Falcinelli va il titolo italiano

C’è una palestra, alla Montagnola, che continua a sfornare talenti. L’ultimo, in ordine cronologico, è Damiano Falcinelli (15-0-0).



Il pugile romano ha fatto ritorno in viale Pico della Mirandola con la borsa più pesante: al suo interno, insieme ai guantoni, i pantaloncini e le scarpe, ha dovuto trovare spazio anche per una cintura iridata.

La vittoria del titolo italiano

Al PalaFagiani di Anguillara Sabazia, Damiano Falcinelli, pugile allenato da Italo Mattioli e Luigi Ascani, ha vinto e convinto. E si è portato a casa il titolo italiano dei pesi super welter. Un risultato ottenuto sulla distanza, dopo una prima parte di match dedicata a studiare un avversario che, al nono round, è crollato.

Il KO tecnico

La serie di colpi subita da Christian Arvelo Segura (12-5-0) durante la metà della nona ripresa, è stata decisiva. L’arbitro, avendo visto il domenicano naturalizzato italiano, sulle corde, senza difesa, in balia dei colpi dell’avversario, ha deciso di interrompere l’incontro. Sulle gambe di Segura pesavano anche i tre atterramenti subiti nel corso dell'incontro.

“Ne ho visti tanti di pugili in 38 anni di boxe - ha dichiarato il promoter Davide Buccioni (BBT Production) commentando la vittoria di Damiano Falcinelli - ma forti così ne ho visti davvero pochi”.

La palestra dei campioni

Il titolo che il ventisettenne romano porta a casa è solo l'ultimo di una lunga serie che, la palestra della Montagnola, può collezionare. Nel capannone, fino al 2004 uno spazio abbandonato e degradato al centro del quartiere, sono cresciuti atleti che hanno reso orgogliosi l'intera città. Com'è nel caso diel super medio Giovanni De Carolis, già campione del Mondo WBA e prossimo sfidante al titolo europeo. Di questo Olimpo pugilistico ora fa parte anche Damiano Falcinelli.