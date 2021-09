Ad Ostia arriva il Calcio Antico Romano

Sabato 25 settembre ad Ostia si svolgerà il 1° evento di Harpastum Calcio Antico Romano. L'evento vedrà sfidarsi in una partita di Harpastum l'Harpastum Cerntvria e il Neri Brescia. La location è quella della Pinetina Beach Village.

L'Harpastum

Harpastum deriva dal latino e significa “strappare” ed era un gioco praticato dagli antichi romani. Infatti i Legionari erano soliti praticarlo durante il loro tempo libero.

Il gioco

Il gioco ha un enorme dispendio fisico, superiore a quello di una partita di calcio. Le squadre hanno un numero di giocatori variabile, ma durante la partita le compagini devono avere lo stesso numero di atleti. Le formazioni sono divise per ruolo: le prime linee formate da Fighter che scambiano a Mani nude; le seconde linee formate da coloro che saltano per prendere la palla, terza e quarta linea si occupano di proteggere la palla e cercare di mettere in condizione l’ultimo uomo con la palla di arrivare a fare punto con più avversari a terra possibili, cosicché ha campo libero per correre. L’obiettivo delle prime linee è fare i KO per raggiungere la superiorità numerica e vince la partita chi fa più punti dell'avversario portando il pallone dall'altra parte del campo.

L'Harpastum Centvria

L'Harpastum Centvria è nata due mesi fa, dopo essersi staccata da un'altra formazione. L'obiettivo della nuova squadra è quello di realizzare un Team vincente su Roma in modalità familiare con un direttivo e dei ragazzi ma soprattutto atleti che insieme si allenano e giocano per il nome di Roma. Nel roster troviamo Fighter del calibro di Manuel Ernesti, Daniele Chiavari, Giovanni Carpentieri, Gabriele Guainella, Carlaccini, Antonio Carlesimo, Daniele Partino, Gianluca Caruso e rugbisti come Patrizio Palozzi, De Blasio e Baccani e tanti altri ragazzi molto forti nella lotta e nella corsa.

Il programma dell'evento

Sabato 25 il primo evento di Calcio Antico Romano si svolgerà ad Ostia. Il programma prevede anche un pre e post partita. Infatti alle ore 18:30 si aprirà il dj set con aperitivo e poi si partirà con la cerimonia d'apertura. Alle 20 il pubblico potrà andare a cena e vedere la partita di Harpastum sulla sabbia. Al termine della sfida festa con musica.

L'intero evento avrà una copertura televisiva su canale 10, il canale del litorale romano. Inoltre l'Harpastum Centvria offrirà la diretta anche dalla propria pagina Facebook.