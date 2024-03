Oltre mille candidature per diventare volontari dei Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024

Sono più di 1.300 le candidature raccolte per il progetto di Roma 2024 Volunteers per formare la squadra dei volontari che parteciperanno ai Campionato Europei di Atletica Leggera Roma 2024 (7-12 giugno) e arrivate da tutto il mondo. Ad oggi infatti fra le 1.300 richieste dei candidati dai 18 ai 36 anni, 300 sono arrivate da residenti all’estero.

I volontari avranno un ruolo operativo, potranno incontrare i più importanti atleti europei e assistere alle gare allo Stadio Olimpico di Roma e inoltre riceveranno alcuni benefit esclusivi. Fra questi l’accesso a incontri di formazione specifici curati da Humangest e dalla Fondazione EuroRoma 2024, una divisa ufficiale realizzata da Karhu, official supplier per il materiale tecnico dell’evento, che sarà assegnata a ogni volontario, e la partecipazione a un party dedicato.

Gli interessati potranno candidarsi compilando il form disponibile sul sito di Humangest (HR Supplier della Fondazione EuroRoma 2024 che organizza l’evento sportivo internazionale) entro il 26 aprile. La Fondazione EuroRoma 2024 ha attivato la campagna di recruiting dei volontari all’interno delle scuole secondarie di secondo grado del territorio della Regione Lazio e presso le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) affiliate alla FIDAL e ulteriore sostegno alla campagna sarà dato dai recruiting day presso i Comitati Regionali della Fidal. Già fissate le tappe di Pescara (27 marzo), Napoli (10 aprile) e Roma (17 aprile).

Questi i requisiti per partecipare al processo di selezione di Humangest

aver compiuto 18 anni entro il 7 giugno 2024, vale a dire entro la data di inizio di Roma 2024 (o comunque aver compiuto la maggiore età all’inizio dell’esperienza da volontario, in caso di attività collaterali);

essere cittadini italiani con conoscenza della lingua inglese o cittadini di altre nazionalità con conoscenza della lingua inglese e italiana, livello base;

godere dei diritti civili e politici;

garantire una disponibilità minima di partecipazione all’evento sulla base delle date del calendario ufficiale e/o degli eventi collaterali.

A seguito della fase di selezione, i volontari seguiranno un primo corso di formazione generale, sia online che in presenza, e verranno poi assegnati a specifiche aree funzionali legate all’organizzazione dell’evento: Accreditamento, Servizi per gli spettatori, Competizioni, Protocollo e Cerimonie, Media-Comunicazione, Area Medica-Antidoping, Alberghi, Logistica, Trasporti, Venue, Ospitalità, Servizi Sponsor e Marketing. Una parte dei volontari verrà inoltre messa a disposizione della città, presso postazioni strategiche, e si occuperà di curare i servizi informativi e turistico-culturali in vista degli Europei.

Il velocista della nazionale azzurra Lorenzo Simonelli ha lanciato questo messaggio per i futuri volontari: “Anche io in passato ho fatto il volontario allo Stadio Olimpico per il Golden Gala e invito tutti a partecipare agli Europei di Roma che saranno un evento incredibile. Noi atleti vi aspettiamo per divertirci insieme, venite a fare il tifo per noi”