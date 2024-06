Al Foro Italico tutto pronto per i Campionati Europei di Atletica Leggera

Tra cinque giorni prenderanno il via i Campionato Europei di Atletica Leggera di Roma. Dal 7 al 12 giugno Quasi 1.600 atleti si sfideranno fra lo Stadio Olimpico, il Parco del Foro Italico e il Centro della Capitale a caccia del trionfo e di in un posto nella storia.

A 50 anni dall'ultima volta a Roma, gli Europei mettono in palio 147 medaglie, per 47 finali di 24 diverse specialità. Fra i 1.559 atleti provenienti da 48 paesi diversi, grande attesa c'è per la Nazionale Italiana. Per la prima volta l'Italia si presenta ai nastri di partenza con più di cento convocati a dimostrazione della crescita del movimento. Fra i più attesi i campioni olimpici italiani Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Fausto Desalu, Lorenzo Patta e Antonella Palmisano, agli altri grandi protagonisti della nazionale azzurra Leonardo Fabbri, Zaynab Dosso, Lorenzo Simonelli, Larissa Iapichino, Zaynab Dosso e Mattia Furlani. Non mancano le stelle internazionali come lo svedese Armand Duplantis, l’olandese Femke Bol e i norvegesi Jakob Ingebrigtsen e Karsten Warholm.

In occasione della giornata di inaugurazione, si terrà lo School Day con gli studenti di tutta Italia che potranno assistere alle sessioni mattutine e serali dei Campionati Europei pagando il biglietto 1 euro per la Curva Sud, Curva Nord e Distinti Sud dell'Olimpico. Per tutti gli altri l'ingresso al Foro Italico per gli Europei sarà gratuito ma per seguire interamente le gare servirà acquistare i biglietti (scontati, in vendita sul sito roma2024.vivaticket.it).