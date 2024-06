Gianmarco Tamberi show: vince l'oro nel salto in alto all'Olimpico

Tamberi non tradisce le aspettative e nemmeno Sergio Mattarella presente oggi allo Stadio Olimpico per assistere alle prove degli azzurri. Il campione olimpico ha vinto l'oro laureandosi campione d'Europa.

Una gara non facile come sembrava all'inizio per il capitano della Nazionale. Gimbo infatti ha dovuto dare il massimo per superare gli avversari agguerittisimi fra tutti gli ucraini Lavskyy e Doroshchuk rispettivamente secondo e terzo.

Tamberi salta con facilità i 2.22, i 2.26 (al secondo tentativo) poi la grande paura. I 2.29 infatti vengono superati da Gimbo soltanto al terzo tentativo col boato dell'Olimpico che ha rischiato di vedere eliminato il beniamino azzurro. Poi il campione olimpico regala uno show: salta 2.31, non riesce nei 2.33 ma poi ad oro già vinto esalta il pubblico superando i 2.34 e i 2.37. Terminata la gara Tamberi è corso in Tribuna Monte Mario andando ad abbracciare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Quella di Tamberi è la ventesima medaglia per l'Italia, la decima d'oro.