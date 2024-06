Simonelli da urlo! Il romano conquista l'oro nei 110 metri ad ostacoli

Lorenzo Simonelli fa impazzire lo Stadio Olimpico. L'atleta romano (qui la sua intervista in esclusiva a RomaToday) ha conquistato il gradino più alto del podio nei 110 m ad ostacoli.

Il classe 2002 mette subito le cose in chiaro nella semifinale vinta col tempo di 13'20. Nella finale dopo la falsa partenza, il romano si mette davanti a tutti già dal primo ostacolo. Uno dopo l'altro Simonelli salta tutti e vola letteralmente verso il traguardo chiudendo la sua corsa col tempo di 13''05. record italiano. L'Olimpico esplode di gioia per il ragazzo di Roma che quasi in lacrime si gode il successo con la sua gente.

Simonelli regala all'Italia l'ottava medaglia dei Campionato Europei, la quarta d'oro.