Europei di Atletica: il programma di oggi 9 giugno

Si apre alle ore 09:00 di domenica 9 giugno la terza giornata dei Campionati Europei di Roma. L’Italia al momento comanda la classifica del medagliere (5 ori, 4 argenti, 1 bronzo) e spero di conquistare altre medaglie in giornata.

Gli azzurri e le azzurre in gara

Occhi puntati sul capitano della Nazionale, Tamberi oro olimpico nel salto in alto che va a caccia della qualificazione alla finale in programma l’11 giugno. Ad aprire la terza giornata di Roma 2024 sarà la mezza maratona maschile. Gli atleti partiranno alle ore 09:00 da via dei Fori Imperiali attraverseranno il Centro Storico (fra cui Piazza Venezia, Piazza Navona), transiteranno per Prati per poi arrivare al Foro Italico con arrivo dentro lo Stadio Olimpico. Alle ore 09:30 partirà la mezza maratona femminile. Per l’Italia correranno i 21,0975 Km del percorso Chiappinelli, Crippa, Faniel, Meucci, Riva, Selvarolo, Nestola, Palmero, Sugamiele e Yaremchuk (qui la sua intervista a RomaToday).

La finale del salto in alto femminile apre il programma della sessione serale. Seguono la finale del lancio del martello maschile e del salto triplo femminile in cui sarà impegnata l’azzurra Derkach.

Tanta attesa e aspettative per Dosso (qui la sua intervista a RomaToday) e Bongiorni nei 100 m femminili. Finali anche nei 3000 siepi femminili, negli 800m maschili (c’è Tecuceanu per l’Italia) e i 1.500m femminili per l’Italia ci sarà Cavalli. Infine fari accesi su un altro campione olimpico, Filippo Tortu in pista per qualificazione alla finale dei 200 m.